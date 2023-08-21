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Президент SOCAR встретился с председателем правления ”Узбекнефтегаза"

Президент SOCAR встретился с председателем правления ”Узбекнефтегаза" 20:09
Энергетика
21 августа 2023 г. 21:07
Президент SOCAR встретился с председателем правления ”Узбекнефтегаза

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф в рамках азербайджано-узбекского бизнес-форума встретился с председателем правления акционерного общества "Узбекнефтегаз" Баходиржоном Сидиговым.

Как сообщает Report, на встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между SOCAR и "Узбекнефтегазом" в области торговли и логистики нефтяных, нефтехимических, газохимических и других нефтепродуктов, подготовки кадров.

В рамках азербайджано-узбекского бизнес-форума между сторонами был дописан договор об участии "Узбекнефтегаза" в нефтегазовых проектах в Азербайджанской Республике, а также соглашение о сотрудничестве между SOCAR, Министерством горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана и АО "Узбекнефтегаз" по участию SOCAR в нефтегазовых проектах в Республике Узбекистан.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоSOCAR prezidenti “Uzbekneftegaz”ın İdarə Heyətinin sədri ilə görüşüb

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