Президент SOCAR встретился с министром нефти Ирана

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Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Находящаяся с визитом в Иране делегация во главе с президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым встретилась с министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангани.

Об этом сообщили Report в пресс-службе SOCAR.

В ходе встречи обсуждались нынешний уровень и перспективы отношений между Азербайджаном и Ираном в нефтегазовом секторе, а также подчеркнуты широкие возможности для развития сотрудничества.

Стороны рассмотрели участие SOCAR в нефтегазовых проектах в Иране, сотрудничество в сфере торговли газом, возможность реализации совместных проектов в третьих странах, а также обменялись мнениями.

По итогам встречи принято решение продолжить рассмотрение интересующих стороны вопросов в рабочем порядке.