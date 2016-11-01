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    Президент SOCAR встретился с губернатором Тюменской области

    Тюменская область заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в проектах нефтегазовой сферы

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев принял делегацию во главе с губернатором Тюменской области России Владимиром Якушевым.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), Р.Абдуллаев проинформировал гостей о достигнутых за последние годы успехах в нефтегазовой промышленности Азербайджана, реализованных SOCAR проектах в региональном и международном масштабе.

    Отметив о давних дружеских отношениях между нефтяниками Азербайджана и Тюмени, Р.Абдуллаев заявил о наличии больших перспектив для сотрудничества.

    Владимир Якушев дал высокую оценку роли азербайджанских нефтяников в развитии нефтегазовой промышленности Тюменской области и отметил, что богатые нефтегазовые месторождения в области были открыты видным азербайджанским геологом Фарманом Салмановым.

    Заявив об участии на прошедшем в Баку VII Азербайджано-российском межрегиональном форуме, В.Якушев заявил о заинтересованности развития сотрудничества между Тюменской областью и Азербайджаном, в особенности в ряде проектов в нефтегазовой сфере и сфере производства полимеров.

    Затем присутствующие на встрече главы предприятий проинформировали руководство SOCAR о деятельности представляемых ими структур и выразили удовлетворение совместным сотрудничеством.

    На встрече были обсуждены интересующие стороны вопросы. 

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