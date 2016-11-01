Президент SOCAR встретился с губернатором Тюменской области

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев принял делегацию во главе с губернатором Тюменской области России Владимиром Якушевым.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), Р.Абдуллаев проинформировал гостей о достигнутых за последние годы успехах в нефтегазовой промышленности Азербайджана, реализованных SOCAR проектах в региональном и международном масштабе.

Отметив о давних дружеских отношениях между нефтяниками Азербайджана и Тюмени, Р.Абдуллаев заявил о наличии больших перспектив для сотрудничества.

Владимир Якушев дал высокую оценку роли азербайджанских нефтяников в развитии нефтегазовой промышленности Тюменской области и отметил, что богатые нефтегазовые месторождения в области были открыты видным азербайджанским геологом Фарманом Салмановым.

Заявив об участии на прошедшем в Баку VII Азербайджано-российском межрегиональном форуме, В.Якушев заявил о заинтересованности развития сотрудничества между Тюменской областью и Азербайджаном, в особенности в ряде проектов в нефтегазовой сфере и сфере производства полимеров.

Затем присутствующие на встрече главы предприятий проинформировали руководство SOCAR о деятельности представляемых ими структур и выразили удовлетворение совместным сотрудничеством.

На встрече были обсуждены интересующие стороны вопросы.