​Президент SOCAR встретился с главой ExxonMobil

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился с исполнительным директором (CEO) ExxonMobil Corporation Рексом Тиллерсоном.
Как сообщает Report, встреча состоялась в рамках начавшегося вчера Петербургского международного экономического форума.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в энергетической сфере, проекту "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ).
Отметим, что ExxonMobil имеет 8%-ную долю в АЧГ.
Петербургский международный экономический форум продлится до 18 июня.
Günel AbbasovaАвтор новости
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