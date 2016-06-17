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    ​Президент SOCAR встретился с главой ExxonMobil

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в энергетической сфере

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился с исполнительным директором (CEO) ExxonMobil Corporation Рексом Тиллерсоном.

    Как сообщает Report, встреча состоялась в рамках начавшегося вчера Петербургского международного экономического форума.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в энергетической сфере, проекту "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ).

    Отметим, что ExxonMobil имеет 8%-ную долю в АЧГ.

    Петербургский международный экономический форум продлится до 18 июня. 

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