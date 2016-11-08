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    Президент SOCAR встретился с главами иностранных нефтегазовых компаний

    Встречи прошли в рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев отправился с визитом в Объединенные Арабские Эмираты для участия в проходящей в Абу-Даби Международной нефтегазовой выставке-конференции. Об этом сообщили Report в SOCAR.

    По информации, в рамках форума с участием крупнейших мировых нефтегазовых компаний, президент SOCAR провел ряд двусторонних встреч. В ходе встречи с президентом компании BP Бобом Дадли отмечено, что BP является надежным партнером SOCAR в реализуемых в Азербайджане крупнейших проектах, обсуждены аспекты совместной деятельности на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ).

    Затем состоялась встреча Р.Абдуллаева с президентом Total Патриком Пуянне, на которой была затронута успешная деятельность Total в Азербайджане, проведена оценка нынешнего этапа сотрудничества. В ходе встречи стороны обсудили инвестиционную фазу проекта "Абшерон", расширение сотрудничества между компаниями.

    Во время встречи с президентом Statoil Эльдаром Сэтре были затронуты вопросы развития проекта АЧГ на фоне новшеств на мировом нефтегазовом рынке, сотрудничества по месторождению "Карабах", участие Statoil в азербайджанских проектах.

    В рамках визита Ровнаг Абдуллаев также встретился с президентом ExxonMobil Рексом Тиллерсоном. Глава ExxonMobil отметил, что с интересом отслеживает проекты SOCAR в Азербайджане и за его пределами, выразив заинтересованность в углублении сотрудничества с компанией. 

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