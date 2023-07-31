Президент SOCAR встретился с генеральным исполнительным директором ACWA Power

Президент государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с генеральным исполнительным директором компании ACWA Power (Саудовская Аравия) Марко Арчелли.

Президент государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с генеральным исполнительным директором компании ACWA Power (Саудовская Аравия) Марко Арчелли.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

На встрече с удовлетворением была отмечена успешная деятельность компании ACWA Power в Азербайджане. В частности, было подчеркнуто, что в прошлом году компанией было начато строительство ветряной электростанции “Хызы-Абшерон” мощностью 240 МВт в Азербайджане, и этот проект внесет ценный вклад в стратегию “зеленой энергии” и устойчивую энергетическую безопасность нашей страны. Было отмечено, что инвестиции компании в сферу возобновляемых источников энергии в Азербайджане являются очередным проявлением благоприятного инвестиционного климата, созданного в нашей стране.

Стороны также обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в области энергетического перехода, декарбонизации и других вопросах, представляющих взаимный интерес.