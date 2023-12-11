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Президент SOCAR встретился с делегацией финансовой группы Mizuho

Президент SOCAR встретился с делегацией финансовой группы Mizuho Президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с делегацией одного из крупнейших банковских холдингов Японии - финансовой группы "Mizuho".
Энергетика
11 декабря 2023 г. 21:30
Президент SOCAR встретился с делегацией финансовой группы Mizuho

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился 11 декабря с делегацией Mizuho Financial Group, одного из крупнейших банковских холдингов Японии.

Как сообщает Report, стороны выразили удовлетворение многолетней эффективной деятельностью японских компаний в Азербайджане, подчеркнув, в частности, успешное развитие сотрудничества между SOCAR и Mizuho Bank.

В рамках встречи были рассмотрены долгосрочные корпоративные цели SOCAR, работа, проделанная в сферах энергетического перехода, цифровизации, инноваций и устойчивого развития бизнеса.

Участники встречи обсудили также имеющиеся возможности сотрудничества в области энергетики. Состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın prezidenti “Mizuho” Maliyyə Qrupunun nümayəndə heyəti ilə görüşüb

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