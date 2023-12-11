Президент SOCAR встретился с делегацией финансовой группы Mizuho

Президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с делегацией одного из крупнейших банковских холдингов Японии - финансовой группы "Mizuho".

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился 11 декабря с делегацией Mizuho Financial Group, одного из крупнейших банковских холдингов Японии.

Как сообщает Report , стороны выразили удовлетворение многолетней эффективной деятельностью японских компаний в Азербайджане, подчеркнув, в частности, успешное развитие сотрудничества между SOCAR и Mizuho Bank.

В рамках встречи были рассмотрены долгосрочные корпоративные цели SOCAR, работа, проделанная в сферах энергетического перехода, цифровизации, инноваций и устойчивого развития бизнеса.

Участники встречи обсудили также имеющиеся возможности сотрудничества в области энергетики. Состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.