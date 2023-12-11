Президент SOCAR встретился с делегацией финансовой группы Mizuho

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился 11 декабря с делегацией Mizuho Financial Group, одного из крупнейших банковских холдингов Японии.
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В рамках встречи были рассмотрены долгосрочные корпоративные цели SOCAR, работа, проделанная в сферах энергетического перехода, цифровизации, инноваций и устойчивого развития бизнеса.
Участники встречи обсудили также имеющиеся возможности сотрудничества в области энергетики. Состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.