Президент SOCAR вручил нефтяникам ордера на новые квартиры

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и руководство компании приняли участие на церемонии сдачи в эксплуатацию нового жилого дома, построенного по адресу г. Баку, Хатаинский район, ул. М.Хади, квартал 2944.

Как передает Report, президент SOCAR отметил, что строительство 9-этажного здания начато в сентябре 2014 года. В жилом доме 4 блока, 144 двух- и трехэтажные квартиры и 16 мансард. Общая площадь здания составляет 17 637 кв. м, жилая площадь - 12 726 кв. м. К зданию подведено водоснабжение, электричество и газ. Полностью отремонтированные квартиры оборудованы кухонной и входной мебелью, газовыми плитами. Во дворе создан уголок отдыха, окружающая территория благоустроена.

В своем выступлении Р.Абдуллаев отметил, что за последние 10 лет около 3 тысяч семей нефтяников получили квартиры в порядке очередности. В настоящее время 3392 работника компании ожидают очереди на квартиру, из них 2950 в Баку, 442 – в регионах.

Президент SOCAR отметил, что компания продолжит реализацию мероприятий по улучшению социальных условий нефтяников.

Затем Р.Абдуллаев перерезал символическую красную ленту и вместе с сопровождающими его лицами осмотрел квартиры, ознакомился с созданными для нефтяников условиями. Президент SOCAR вручил нефтяникам ордера и ключи от квартир и пожелал им благополучия.