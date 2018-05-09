Президент SOCAR: В этом году на АЧГ пробурены и сданы в эксплуатацию 5 добывающих скважин

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ ""Контракт века" открыл дорогу для проводимых в стране в последние десятилетия других проектов регионального и глобального значения".

Как сообщает Report, об этом президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев написал в статье "Новая нефтяная стратегия общенационального лидера Гейдара Алиева заложила основу устойчивого развития Азербайджана", изданной в газете "Азербайджан".

По его словам, в результате интенсификации поисково-разведывательных работ, обнаружения новых месторождений, проведения подсчетов на основе современных и новых технологий, углеводородные запасы Азербайджана доведены до 10 млрд тонн условного топлива.

Р.Абдуллаев отметил, что в течение трех месяцев этого года на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" пробурены и сданы в эксплуатацию 5 добывающих скважин. В целом в 2018 году планируется сдать 12 добывающих и 4 водонагнетательные скважины.