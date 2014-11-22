Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев встретился с молодежью

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев провел встречу с молодежью в Нефтегазовом научно-исследовательском институте. Как сообщает Report, на встрече были обсуждены проекты Госнефтекомпании, касающиеся молодежи, возможности образования и карьеры, стоящие перед ними обязательства.

Мероприятие вступительным словом открыл президент SOCAR, который проинформировал молодежь о предстоящих планах, энергетической политике и политике развития человеческого капитала в стране. Р.Абдуллаев предоставил студентам подробную информацию о проектах строительства трубопроводах TANAP и TAP, и других проектах компании: "В ближайшие годы, благодаря строительству новых нефтегазовых и нефтехимических комплексов, откроется более 15 тысяч рабочих мест. В целом же будет создано более 5 тысяч постоянных рабочих мест. Наряду с этим, в Сумгайыте начнется строительство этилен-полиэтиленового завода. К строительным работам будут привлечены 3 500 человек, после сдачи завода в эксплуатацию откроются тысячи постоянных рабочих мест".

Глава SOCAR отметил, что в настоящее время 1 681 человек получают стипендию компании: "Начиная с 2006 года, более 250 молодых людей были отправлены для получения образования в США, Великобританию, Германию, Россию, Францию, Норвегию и другие страны. Из них 199 человек вернулись в страну и работают в SOCAR. На данный момент в пяти образовательно-учебных центрах SOCAR 41 тысяч человек прошли курсы повышения квалификации, 1 055 - курсы профессиональной подготовки. Для развития кадрового потенциала компания привлекает в свои ряды молодежь, которая идет в ногу со временем. Здесь также большое значение придается подготовке рабочих кадров. В целом, 1 681 студентов получили стипендию SOCAR".

Говоря о кадровой политики SOCAR, Р.Абдуллаев отметил, молодежи отдается предпочтение, так, в головном офисе компании 23% составляют молодые кадры, в целом же, 43,7% сотрудников SOCAR составляют лица младше 35 лет.

Выступивший следом руководитель департамента человеческих ресурсов SOCAR Асиф Бекирли заявил, что выбор стипендиатов компании вызвал серьезный интерес молодежи: "В целом, к данному моменту SOCAR провел 17 отборов стипендиатов, в которых приняли участие 13 тысяч студентов. Также стипендиаты SOCAR и лица, обучающиеся за счет компании за рубежом, имеют льготы в процессе принятия на работу, а также в очереди на жилплощадь. На данный момент на работу приняты 161 стипендиатов SOCAR".

В конце мероприятия команде, завоевавшей первое место в проекте "Летняя школа SOCAR - 2014", были выданы сертификаты, а впервые получившим стипендию компании студентам - банковские пластиковые карты.