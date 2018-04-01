Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев совершил визит в Грузию

Тбилиси. 1 апреля. REPORT.AZ/ С 30 марта по 1 апреля состоялся визит президента SOCAR Ровнага Абдуллаева в Грузию. Как сообщил Report генеральный директор компании «SOCAR Energy Georgia» Махир Мамедов, во время визита президента SOCAR Ровнага Абдуллаева сопровождали вице-президенты Сулейман Гасымов, Давид Маммедов и начальник Управления инвестиций Вагиф Алиев.

В ходе визита состоялась деловая встреча между Ровнагом Абдуллаевым и первым вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрием Кумсишвили. Стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества и пути дальнейшего расширения и углубления двустороннего партнерства в Грузии.

В головном офисе компании "SOCAR Energy Georgia" в Тбилиси было проведено производственное заседание. В ходе заседания генеральный директор "SOCAR Energy Georgia" Махир Маммедов ознакомил руководство SOCAR с результатами деятельности компании за 2017-й год, а также с дальнейшими планами развития на 2018-й год. По итогам заседания были определены конкретные направления деятельности на 2018-й год компании "SOCAR Energy Georgia" с учётом достижений 2017-го года.