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    ​Президент SOCAR: Решение о замораживании деятельности представительств подписано в декабре

    По словам Ровнага Абдуллаева, функции зарубежных представительств переданы другим компаниям

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ "В декабре мы приняли решение о замораживании деятельности всех представительств в целях экономии". 

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

    По словам Р.Абдуллаева, функции зарубежных представительств переданы другим компаниям: "Их функции переданы расположенным в Баку и вблизи столицы компаниям с нашим 100%-ным капиталом. Это шаг предпринят в связи с финансовой ситуацией". 

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