Президент SOCAR провел встречи в Японии

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Возглавляемая президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым делегация находится с визитом в Японии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе SOCAR.

По информации, цель визита заключается в обсуждении вопросов проведения двусторонних встреч, участия японских компаний в осуществляемых SOCAR проектах, возможностей сотрудничества.

В рамках визита президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев встретился с президентом самой крупной компании по добыче и переработке нефти и газа - корпорации "INPEX" Тошиаки Китамура.

С азербайджанской стороны на встрече присутствовали вице-президенты SOCAR Сулейман Гасымов и Тофик Гахраманов, посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде, а с японской стороны - вице-президент "INPEX" по Евразии и ближневосточному региону Ясухиса Канехара и вице-президент по управлению активов по проектам Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и БТД Акихико Курашина.

Здесь также затронули вопросы участия INPEX в проектах SOCAR, в том числе Азери-Чираг-Гюнешли, дальнейшего сотрудничества по АЧГ, возможные перспективы сотрудничества Азербайджана в местных и иностранных проектах, организации тренингов в "INPEX" для специалистов SOCAR и пр.

Визит делегации SOCAR продолжается.