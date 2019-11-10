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Президент SOCAR провел в Абу-Даби встречи с главами ведущих мировых компаний

Президент SOCAR провел в Абу-Даби встречи с главами ведущих мировых ко

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, прибывший в Объединенные Арабские Эмираты для участия в мероприятии,где принимают участие нефтегазовые компании мира, встретился с руководителями ряда ведущих компаний.

Как передает Report, свою первую встречу Ровнаг Абдуллаев провел с президентом Китайской национальной нефтяной компании (CNPC) с Вангом Йилином.

Президент SOCAR и глава CNPC обсудили вопросы сотрудничества и перспективы партнерства. В ходе встречи были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес, в котором выразили удовлетворение планами сотрудничества.

Текущие проекты находились в центре внимания встречи президента SOCAR Ровнага Абдуллаева с президентом нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амином Х.Нассером.

Руководители компаний также провели обсуждения будущих планов и двустороннего сотрудничества. Было отмечено, что такие встречи очень важны для дальнейшего сотрудничества.

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Ровнаг Абдуллаев также встретился с генеральным директором французской компании Total Патриком Пуянне и президентом BP Бобом Дадле, в ходе которых обсуждались вопросы о взаимном сотрудничестве и о планах на будущее.

Стороны выразили удовлетворение нынешним состоянием сотрудничества и подчеркнули возможность дальнейшего расширения партнерства. 

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