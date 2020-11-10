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Президент SOCAR провел онлайн-встречу с руководящим составом компании по случаю победы

Президент SOCAR провел онлайн-встречу с руководящим составом компании по случаю победы Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев провел онлайн-встречу с руководящим составом, руководителями управлений и предприятий компании по случаю победы Азербайджана.
Энергетика
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10 ноября 2020 г. 18:25
Президент SOCAR провел онлайн-встречу с руководящим составом компании по случаю победы

Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев провел онлайн-встречу с руководящим составом, руководителями управлений и предприятий компании по случаю победы Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, Р.Абдуллаев поздравил участников встречи с победой: "Сейчас перед нами стоят более ответственные задачи. Как отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев, мы должны возродить Карабах, в частности, его жемчужину - город Шуша. Азербайджанские нефтяники мобилизуют все свои силы на это”.

Выступая на встрече, первый вице-президент SOCAR, академик Хошбахт Юсифзаде подчеркнул роль отважных солдат и офицеров азербайджанской армии, а также нефтяников, которые неустанно трудятся во благо повышения социального благосостояния народа, улучшения материального обеспечения армии.

На встрече от имени нефтяников было принято обращение к президенту и Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR prezidenti Qələbə münasibətilə şirkətin rəhbər heyəti ilə onlayn görüş keçirib

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