Президент SOCAR принял участие в круглом столе в Абу-Даби

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Вчера главы нефтяных компаний собрались на ежегодном II круглом столе в Абу-Даби (ОАЭ). Как сообщает Report со ссылкой на информацию Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), на мероприятии также присутствовал президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

В ходе круглого стола обсуждались изменения динамики поставок и спроса в энергетическом секторе и другие актуальные вопросы.

Глава ADNOC Аль-Джабир сказал, что мероприятие создало возможность для лидеров нефтегазовой отрасли поделиться своими мнениями и обсудить перспективы развития энергетического сектора.

На круглом столе присутствовали президент и главный исполнительный директор Saudi Aramco Амин Аль-Нассер, главный исполнительный директор BP Боб Дадли, председатель ExxonMobil Даррен Вудс, президент LUKoil Вагит Алекперов, главный исполнительный директор Statoil Эльдар Сэтре, главный исполнительный директор Total Патрик Пуянне и руководители других компаний.