Президент SOCAR принял руководство TEKFEN Holding

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев по случаю 60-летия холдинга TEKFEN принял председателя правления холдинга Мурата Гигина и президента TEKFEN İnşaat Левента Кафкаслы.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, Р.Абдуллаев подчеркнул, что компания TEKFEN известна не только в Турции, но и во всем тюркском мире и мировом масштабе, отметив также успешную деятельность компании в Азербайджане. М.Гигин и Л.Кафкаслы рассказали о проектах TEKFEN за 20-летнюю деятельность в Азербайджане. Они также выразили благодарность Госнефтекомпании за постоянную заботу и поддержку холдинга за весь этот период.

Глава SOCAR поздравил гостей с 60-летием основания холдинга TEKFEN и пожелал коллективу успехов в их дальнейшей деятельности.