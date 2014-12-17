​Президент SOCAR принял исполнительного директора компании BP

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился с делегацией во главе с исполнительным директором компании BP Робертом Дадли, находящимся с визитом в Баку. Об этом агентству Report сообщили из пресс-службы SOCAR.

Р.Абдуллаев высоко оценил эффективное партнерство между SOCAR и BP, которое продолжается уже на протяжении многих лет, и отметил, что это партнерство в последнее время расширяется еще больше. Президент SOCAR, который отметил удачное продолжение совместной деятельности компаний SOCAR и BP в нефтегазовых проектах, выразил надежду, что и дальнейшее сотрудничество этих компаний будет весьма удачным.

Р.Дадли выразил удовлетворенность очередным визитом в Баку. Он отметил, что с каждым его приездом Баку стремительно развивается и меняется в лучшую сторону. Он также отметил, что испытывает чувство гордости за то, что BP принимает самое непосредственное участие в развитии нефтегазовой промышленности Азербайджана и выразил азербайджанской стороне благодарность за поддержку деятельности компании в республике. Стороны выразили уверенность, что совместные проекты, претворяемые сегодня в жизнь, будут успешно продолжены, а Азербайджан, как и прежде, будет играть роль локомотива в экономическом развитии в регионе и внесет свою лепту в обеспечение энергоресурсами другие страны.

Во время встречи широко обсуждались ряд актуальных проблем, вызывающих обоюдный интерес.