Президент SOCAR принял делегацию корпорации Itochu

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял находящуюся с визитом в Баку делегацию во главе с членом правления корпорации Itochu (Япония), главным управляющим директором Масахиро Имаи.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, Р.Абдуллаев подчеркнул роль корпорации Itochu в успехах реализуемых в Азербайджане нефтегазовых проектов регионального и глобального значения. Он отметил, что Itochu одна из первых международных компаний, участвующих в широкомасштабных нефтегазовых проектах Азербайджана.

Глава делегации выразил благодарность президенту SOCAR за искренний прием, отметив, что сотрудничество компаний длится более 20 лет и они являются партнерами в различных проектах, в том числе, “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ) и Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC). Он выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с SOCAR.

Президент SOCAR выразил удовлетворение эффективной деятельностью японских компаний в Азербайджане и уверенность в дальнейшей реализации совместных проектов. Он также коснулся активной роли Itochu в строительстве нефтеперерабатывающего завода STAR в Турции и японских банков в финансировании этого проекта.