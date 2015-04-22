​Президент SOCAR принял делегацию из Алжира

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в головном офисе Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) состоялась встреча президента компании Ровнага Абдуллаева с делегацией во главе с генсеком министерства энергетики Алжира, представителем этой страны в ОПЕК Ахмедом Мессили.

Об этом Report сообщили в пресс-службе SOCAR.

На встрече Р.Абдуллаев выразил уверенность, что визит сыграет важную роль в укреплении экономических связей между двумя странами. Отметив о создании в короткое время многоотраслевой системы экспортных нефтегазопроводов, Р.Абдуллаев заявил о готовности Азербайджана к сотрудничеству со всеми нефтяными странами.

Поблагодаривший за прием глава алжирской делегации отметил, что в его стране нефтегазовая компания "Sonatrach" является такой же государственной компанией, как и SOCAR. По его словам, цель их визита в Баку заключается в создании и углублении отношений между государственными нефтяными компаниями двух стран.

По словам Ахмеда Мессили, уже около 50-ти лет Алжир занимается экспортом энергоносителей на европейские рынки. Официальный представитель Алжира проинформировал о нефтегазовом секторе своей страны, деятельности компании "Sonatrach".

Заявив об успешном развитии и деятельности компании SOCAR, являющейся надежным партнером и авангардом энергосектора Азербайджана, А.Мессили отметил о заинтересованности в сотрудничестве.

В свою очередь, президент SOCAR добавил, что Азербайджан является толерантным государством, где дается полная гарантия охране инвестиций иностранных компаний.

Р.Абдуллаев заявил о готовности SOCAR к сотрудничеству и большом опыте в области сотрудничества с иностранными компаниями.

Президент SOCAR отметил о наличии широких перспектив для сотрудничества с алжирскими компаниями и заявил о необходимости изучения и анализа взаимных возможностей, определения основных направлений сотрудничества.