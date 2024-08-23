Президент SOCAR примет участие в конференции в Туркменистане

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) 23 октября примет участие в международной конференции и выставке "Нефть и газ Туркменистана - 2024" (OGT-2024) в столице Туркменистана Ашхабаде.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) 23 октября примет участие в международной конференции и выставке "Нефть и газ Туркменистана - 2024" (OGT-2024) в столице Туркменистана Ашхабаде.

Об этом сообщает Report со ссылкой на туркменистанские СМИ.

SOCAR на мероприятии будет представлять президент компании Ровшан Наджаф, планируется его выступление.

Более 100 делегаций из 20 стран подтвердили свое участие в OGT-2024. Она соберет официальных лиц и представителей известных энергетических компаний.

Международная конференция и выставка будет работать до 25 октября.