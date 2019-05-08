Президент SOCAR посетит Узбекистан

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Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев посетит Узбекистан в середине мая.

Как сообщает Report со ссылкой на узбекские СМИ, целью визита является участие в 23-й международной выставке "Нефть и газ Узбекистана – OGU 2019", а также 14-й международной выставке "Энергетика, энергосбережение, атомная энергетика, альтернативные источники энергии – Power Uzbekistan 2019", которые пройдут в Ташкенте с 15 по 17 мая.

На мероприятиях также примут участие президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.