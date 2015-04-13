Президент SOCAR посетил с визитом Ирак

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Делегация под руководством президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнага Абдуллаева посетила столицу Ирака Багдад. Об этом сообщили Report в пресс-службе SOCAR.

По информации, в рамках визита Р.Абдуллаев встретился с министром нефти Ирака Адилем Абделем Махди. В ходе встречи с участием руководителей государственных нефтяных структур Ирака были обсуждены азербайджано-иракские отношения, исторические корни двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере. Было отмечено, что в свое время нефтегазовые специалисты Ирака проходили подготовку в Азербайджане.

Президент SOCAR Р.Абдуллаев дал подробную информацию о направлениях деятельности компании, об активах компании внутри страны и за рубежом.

В ходе встречи также были обсуждены перспективы возможного сотрудничества между Азербайджаном и Ираком и другие вопросы, вызывающие взаимный интерес. Р.Абдуллаев пригласил министра нефти Ирака Адиля Абделя Махди с визитом в Азербайджан.