Президент SOCAR побывал с визитом в Турции

Баку. 25 августа. REPORT,AZ/ 23-24 августа президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев и представители руководства компании побывали с визитом в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в рамках визита Р.Абдуллаев принял участие на заседании правления консорциума TANAP (Трансанатолийский трубопровод) в Анкаре, на котором состоялись обсуждения итогов деятельности за первое полугодие 2016 года и предстоящих задач по проекту. Заслушана информация о ходе работ и отмечено, что строительство трубопровода идет по графику.

Затем президент SOCAR встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Бератом Албайраком. Он дал информацию о деятельности компании по проектам в Турции и предстоящих мероприятиях. Министр выразил удовлетворение ходом строительных работ в рамках проектов SOCAR в Турции, в частности, TANAP, НПЗ STAR, Petkim и Petlim, отметив значение данных проектов для обеих стран. Он подчеркнул, что SOCAR – один из важнейших инвесторов Турции, деятельность которого поддерживается со стороны правительства Турции.

24 августа Р.Абдуллаев посетил с визитом Измир и побывал на полуострове Алиага, где реализуются основные проекты компании. Глава компании ознакомился с проводимыми работами на заводе STAR, затем поинтересовался ходом работ на производственных площадях Petkim и Petlim. В заключение он дал указания управленческому составу по конкретным вопросам.