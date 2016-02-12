​Президент SOCAR побывал на 10-й морской платформе месторождения "Гюнешли"

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев побывал на 10-й морской платформе месторождения "Гюнешли".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, вначале состоялся осмотр платформы после тушения пожара. Президенту компании было доложено о состоянии установок и оборудования, а также скважин.

Затем состоялось производственное совещание с участием соответствующих должностных лиц. Президент SOCAR ознакомился с графиком работ по устранению последствий пожара на платформе, подчеркнул основные приоритеты ремонтно-строительных работ в этом направлении, рассказал о значении соблюдения техники безопасности, внимания к экологическим вопросам, высокого качества ремонтно-строительных работ, надежности устанавливаемого оборудования.

Р.Абдуллаев рассказал о работах по возобновлению добычи в запланированные сроки, дал конкретные поручения главам управлений и предприятий.