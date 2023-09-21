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Президент SOCAR обсудил с главой BP сотрудничество по энергетическим проектам

Президент SOCAR обсудил с главой BP сотрудничество по энергетическим проектам Президент государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с председателем правления компании bp Хельге Лундом, исполнительным вице-президентом компании по добыче и операциям Гордоном Биррелом и принявшим участ
Энергетика
21 сентября 2023 г. 00:10
Президент SOCAR обсудил с главой BP сотрудничество по энергетическим проектам

Президент государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с председателем правления компании BP Хельге Лундом, исполнительным вице-президентом компании по добыче и операциям Гордоном Биррелом и принявшим участие в подписании "Контракта века" бывшим генеральным директором компании лордом Джоном Филипом Брауном.

Как сообщили Report в SOCAR, на встрече была выражена удовлетворенность эффективной деятельностью BP в нашей стране, долгосрочным успешным сотрудничеством этой компании с SOCAR. Было отмечено, что в результате мудрой и дальновидной политики общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева "Контракт века", подписанный 20 сентября 1994 года, заложил основу новой энергетической стратегии Азербайджана, а также внес важный вклад в экономическое развитие региона.

Стороны рассмотрели существующие возможности сотрудничества по энергетическим проектам, обменялись мнениями по осуществлению обмена опытом в области человеческого капитала и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR prezidenti bp sədri ilə enerji layihələri üzrə mövcud əməkdaşlığı nəzərdən keçirib

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