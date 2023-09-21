Президент SOCAR обсудил с главой BP сотрудничество по энергетическим проектам

Президент государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с председателем правления компании BP Хельге Лундом, исполнительным вице-президентом компании по добыче и операциям Гордоном Биррелом и принявшим участие в подписании "Контракта века" бывшим генеральным директором компании лордом Джоном Филипом Брауном.
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Стороны рассмотрели существующие возможности сотрудничества по энергетическим проектам, обменялись мнениями по осуществлению обмена опытом в области человеческого капитала и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.