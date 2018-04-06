Президент SOCAR: Количество выбросов парниковых газов сократилось на 45% за последние 7 лет

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Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) за последние 7 лет сократила количество загрязняющих веществ на 16,7%, вызывающих парниковый эффект газов - на 45%.

Как сообщает Report, об этом рассказал президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев в интервью сайту партии "Ени Азербайджан".

"Одним из важнейших условий устойчивого развития является охрана и восстановление окружающей среды. В соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева, SOCAR за последние 15 лет реализовал ряд проектов, направленных на улучшение окружающей среды в Баку и нефтедобывающих регионах, уменьшение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и парниковых газов. В качестве примера можно привести проект SOCAR и ВР "Сокращение объемов сжигания попутных газов на факелах" на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

По его словам, только по итогам этого проекта предотвращены выбросы в атмосферу около 150 млн кубометров попутного газа в год: "С 2006 года по сегодняшний день сотрудники SOCAR восстановили путем рекультивации более 1 900 гектаров земли, загрязненной нефтью и нефтепродуктами в предыдущие годы, посадили на этих участках более 700 тыс. различных деревьев и кустов".