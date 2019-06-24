​Президент SOCAR избран в Национальный инвестиционный совет Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Национального инвестиционного совета.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, в список включен и президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

Новый состав Инвестиционного совета включает 29 членов, возглавлять его будет сам В.Зеленский.

В составе совета входят премьер-министр Владимир Гройсман, председатель Национального банка Украины Яков Смолий, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и прочие правительственные чиновники в составе 10 человек.

Остальные 19 являются главами международных компаний и банковских организаций.