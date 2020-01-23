Президент SOCAR и Владимир Зеленский обсудили реализацию новых проектов - ВИДЕО

В Давосе состоялась встреча президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнага Абдуллаева с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт главы правительства Украины.

Р. Абдуллаев и В. Зеленский подчеркнули важность инвестирования в инфраструктурные проекты, предприятия, а также газотранспортные мощности Украины.

Президент Украины напомнил о своем визите в Азербайджан в декабре прошлого года и отметил, что визит был очень продуктивным.

"Я думаю, что этот визит вывел отношения между нашими странами на новый уровень", - сказал Зеленский.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы реализации новых проектов с SOCAR на основе договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Украины в Азербайджан.