Президент: SOCAR будет оказывать помощь Турции всеми имеющимися у нее возможностями

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) старается и будет стараться оказывать помощь всеми имеющимися у нее возможностями в связи с произошедшим в Турции землетрясением.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) старается и будет стараться оказывать помощь всеми имеющимися у нее возможностями в связи с произошедшим в Турции землетрясением.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с послом Турецкой Республики в Азербайджанской Республике Джахитом Багджи, находясь в посольстве Турции в Азербайджане.

"Согласно предоставленной мне информации, частные компании уже приступили к работе и начали оказывать как финансовую, так и техническую помощь. По моему поручению наша крупнейшая компания SOCAR начинает оказывать поддержку. Вы знаете, что SOCAR осуществляет в Турции масштабную деятельность, обладает большими возможностями. Эта компания в то же время является турецкой компанией и старается и будет стараться оказывать помощь всеми имеющимися у нее возможностями", - сказал глава государства.