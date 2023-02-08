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Президент: SOCAR  будет оказывать помощь Турции всеми имеющимися у нее возможностями 

Президент: SOCAR  будет оказывать помощь Турции всеми имеющимися у нее возможностями  Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) старается и будет стараться оказывать помощь всеми имеющимися у нее возможностями в связи с произошедшим в Турции землетрясением.
Энергетика
8 февраля 2023 г. 19:11
Президент: SOCAR  будет оказывать помощь Турции всеми имеющимися у нее возможностями 

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) старается и будет стараться оказывать помощь всеми имеющимися у нее возможностями в связи с произошедшим в Турции землетрясением.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с послом Турецкой Республики в Азербайджанской Республике Джахитом Багджи, находясь в посольстве Турции в Азербайджане.

"Согласно предоставленной мне информации, частные компании уже приступили к работе и начали оказывать как финансовую, так и техническую помощь. По моему поручению наша крупнейшая компания SOCAR начинает оказывать поддержку. Вы знаете, что SOCAR осуществляет в Турции масштабную деятельность, обладает большими возможностями. Эта компания в то же время является турецкой компанией и старается и будет стараться оказывать помощь всеми имеющимися у нее возможностями", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Entire Azerbaijani people are with brotherly Turkish people today
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: “SOCAR əlində olan bütün imkanlarla Türkiyəyə yardım etməyə çalışır və çalışacaq”

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