Президент SOCAR: Азербайджан имеет очень большие запасы газа

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ "Нет никаких проблем, связанных с реализацией Южного газового коридора". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

Р.Абдуллаев, прокомментировав соглашение между официальной Москвой и Стамбулом о проведении нового газопровода вместо проекта "Южный поток", сказал, что новый проект не окажет отрицательного влияния на поставки азербайджанского газа на мировой рынок. "Проект "Шахдениз" продвинулся вперед. Работы второй фазы проекта успешно реализуются. Дан старт проекту новой линии Южно-кавказского трубопровода и уже начали поставляться трубы. Завершены тендеры на поставки труб для проекта TANAP, тендеры на строительство также подходят к концу. В первом квартале следующего года в Турции состоится церемония закладки TANAP. Проект TAP также продвигается. Там нет задержек. По Южно-кавказскому трубопроводу до 2046 года азербайджанский газ будет транспортироваться в Европу. Все вопросы в связи с этим уже решены. Я считаю, что нет никаких проблем в вопросе реализации данного проекта. Одним словом, никакое явление не может оказать влияние на наши проекты", - заключил президент SOCAR.

Р.Абдуллаев особенно отметил, что Азербайджан имеет очень большие запасы газа: "По месторождению "Умид" также подготовлены специальные предложения, которые будут рассмотрены в марте следующего года".

На вопрос о возможности транспортировки российского газа по TANAP глава SOCAR ответил, что предложения по этому поводу не поступало.

Р.Абдуллаев также внес ясность в вопрос о приобретении SOCAR акций оператора газораспределительной сети Греции DESFA, отметив, что этот проект больше нужен правительству Греции и Европейской Комиссии: "На данный момент вопросы, связанные с DESFA, рассматриваются Европейской комиссией по вопросам конкуренции. Этот проект больше нужен правительству Греции и Европейской Комиссии, чем нам. Для нас это обычный инфраструктурный проект. Это больше проект для получения прибыли в долгосрочной перспективе".

Р.Абдуллаев отметил, что Южно-кавказский трубопровод, по которому предполагается транспортировать нефть из находящегося в азербайджанском секторе месторождения "Шахдениз" по территории Грузии до грузинско-турецкой границы, не является конкурентом других газопроводов: "По Южно-кавказскому трубопроводу до 2046 года азербайджанский газ будет транспортироваться в Европу. Все вопросы в связи с этим уже решены. Я считаю, что нет никаких проблем в вопросе реализации данного проекта".