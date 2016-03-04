​Президент SOCAR: Азербайджан обеспечит Грузию "голубым топливом" до 2030 года

Тбилиси. 4 марта. REPORT.AZ/ Согласно условиям новых контрактов, Азербайджан обеспечит Грузию "голубым топливом" до 2030 года.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев на сегодняшней пресс-конференции в Тбилиси, состоявшейся после церемонии подписания документов по поставкам газа.

Он отметил, что азербайджанская сторона способна обеспечить Грузию газом.

Вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе отметил, что предпринят ряд важных шагов по обеспечению Грузии дополнительными объемами газа: "Одним из них является обеспечение Азербайджаном спроса Грузии на газ. SOCAR успешно решил технические проблемы и добился поставок в Грузию дополнительного газа в объеме 500 млн. кубометров".

Министр отметил, что стоимость газа будет рассчитываться по специальной формуле: "Стоимость будет рассчитываться по данной формуле в соответствии с изменениями цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке".

Он также добавил, что SOCAR снизит цены на газозаправочных пунктах Грузии на 35-40 долларов.

По словам К.Каладзе, SOCAR осуществляет ряд важных проектов в Грузии, строит топливозаправочные станции. Он выразил благодарность правительству Азербайджана и SOCAR за поддержку и помощь, отметив, что это является явным примером дружеских и братских отношений между странами.

По словам К.Каладзе, Азербайджан пошел на большие уступки Грузии: "После завершения проекта "Шахдениз-2" в 2018-2019 годах Грузия сможет получать газ в больших объемах. Отношения между Азербайджаном и Грузией будут еще больше развиваться".

Р.Абдуллаев выразил благодарность правительству Грузии за высокую оценку и сотрудничество в сфере энергетики, отметив, что Азербайджан также заинтересован в развитии данного сотрудничества: "Мы и впредь будем развивать наше сотрудничество".