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    ​Президент SOCAR: Азербайджан обеспечит Грузию "голубым топливом" до 2030 года

    По словам министра энергетики Каха Каладзе, Азербайджан пошел на большие уступки Грузии

    Тбилиси. 4 марта. REPORT.AZ/ Согласно условиям новых контрактов, Азербайджан обеспечит Грузию "голубым топливом" до 2030 года.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев на сегодняшней пресс-конференции в Тбилиси, состоявшейся после церемонии подписания документов по поставкам газа. 

    Он отметил, что азербайджанская сторона способна обеспечить Грузию газом.

    Вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе отметил, что предпринят ряд важных шагов по обеспечению Грузии дополнительными объемами газа: "Одним из них является обеспечение Азербайджаном спроса Грузии на газ. SOCAR успешно решил технические проблемы и добился поставок в Грузию дополнительного газа в объеме 500 млн. кубометров".

    Министр отметил, что стоимость газа будет рассчитываться по специальной формуле: "Стоимость будет рассчитываться по данной формуле в соответствии с изменениями цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке".

    Он также добавил, что SOCAR снизит цены на газозаправочных пунктах Грузии на 35-40 долларов.

    По словам К.Каладзе, SOCAR осуществляет ряд важных проектов в Грузии, строит топливозаправочные станции. Он выразил благодарность правительству Азербайджана и SOCAR за поддержку и помощь, отметив, что это является явным примером дружеских и братских отношений между странами. 

    По словам К.Каладзе, Азербайджан пошел на большие уступки Грузии: "После завершения проекта "Шахдениз-2" в 2018-2019 годах Грузия сможет получать газ в больших объемах. Отношения между Азербайджаном и Грузией будут еще больше развиваться".

    Р.Абдуллаев выразил благодарность правительству Грузии за высокую оценку и сотрудничество в сфере энергетики, отметив, что Азербайджан также заинтересован в развитии данного сотрудничества: "Мы и впредь будем развивать наше сотрудничество". 

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