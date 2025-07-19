Президент: Сегодня Южный газовый коридор работает на полную мощность

Сегодня Южный газовый коридор функционирует на полную мощность. Для подключения новых направлений мы используем интерконнекторы, однако основная магистраль полностью загружена.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с участниками III Шушинского глобального медиафорума.
"Для расширения нам необходимы дополнительные финансовые ресурсы. Поэтому европейские финансовые институты должны учитывать это и внести коррективы в свою политику, чтобы мы могли привлечь дополнительные средства. В сложившихся условиях вопрос, который мы ранее считали закрытым, может получить новое развитие", - отметил глава государства.