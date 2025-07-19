О нас

Президент: Сегодня Южный газовый коридор работает на полную мощность

Президент: Сегодня Южный газовый коридор работает на полную мощность Сегодня Южный газовый коридор функционирует на полную мощность. Для подключения новых направлений мы используем интерконнекторы, однако основная магистраль полностью загружена.
Энергетика
19 июля 2025 г. 18:51
Президент: Сегодня Южный газовый коридор работает на полную мощность

Сегодня Южный газовый коридор функционирует на полную мощность. Для подключения новых направлений мы используем интерконнекторы, однако основная магистраль полностью загружена.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с участниками III Шушинского глобального медиафорума.

"Для расширения нам необходимы дополнительные финансовые ресурсы. Поэтому европейские финансовые институты должны учитывать это и внести коррективы в свою политику, чтобы мы могли привлечь дополнительные средства. В сложившихся условиях вопрос, который мы ранее считали закрытым, может получить новое развитие", - отметил глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Southern Gas Corridor is working at full capacity
Версия на азербайджанском языке Prezident: Bu gün Cənub Qaz Dəhlizi maksimal həcmdə fəaliyyət göstərir

Другие новости из категории

Президент: Азербайджан выбрал очень правильную экологическую позицию
Президент: Азербайджан выбрал очень правильную экологическую позицию
19 июля 2025 г. 17:31
Азербайджанская нефть незначительно подешевела
Азербайджанская нефть незначительно подешевела
19 июля 2025 г. 11:22
Казахстан продолжает переговоры с Россией по строительству трех ТЭЦ
Казахстан продолжает переговоры с Россией по строительству трех ТЭЦ
19 июля 2025 г. 10:16
Ветер перемен: Как энергетика Азербайджана открывает перспективы для НАТО
Ветер перемен: Как энергетика Азербайджана открывает перспективы для НАТО
18 июля 2025 г. 22:10
Chevron купил Hess за $53 млрд
Chevron купил Hess за $53 млрд
18 июля 2025 г. 18:43
Нефть подорожала после согласования 18-го пакета санкций ЕС
Нефть подорожала после согласования 18-го пакета санкций ЕС
18 июля 2025 г. 16:01
Евросоюз снизил потолок цен на российскую нефть
Евросоюз снизил потолок цен на российскую нефть
18 июля 2025 г. 15:26
ГНФАР приобрела 49% активов Enfinity в Италии
ГНФАР приобрела 49% активов Enfinity в Италии
18 июля 2025 г. 15:14
Азерэнержи: Мощность электростанции 8 Ноября увеличена до 1 880 МВт
Азерэнержи: Мощность электростанции "8 Ноября" увеличена до 1 880 МВт
18 июля 2025 г. 14:30
Подача газа в некоторых районах Баку будет временно приостановлена
Подача газа в некоторых районах Баку будет временно приостановлена
18 июля 2025 г. 10:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi