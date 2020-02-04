Президент: Сегодня газификация обеспечена в Азербайджане повсеместно

"В прошлом году продолжался процесс газификации. Сегодня газификация обеспечена, можно сказать, повсюду в нашей стране. Уровень газификации достиг 96 процентов. Это – один из самых высоких показателей в мировом масштабе. Проложено 1300 километров автомобильных дорог. Была предусмотрена тысяча километров. Однако на основании обращений, поступавших ко мне в течение года во время моих поездок по районам, и адресованных после этого писем граждан мы добились прокладки дополнительно 300 километров".

Как сообщает Report, об этом рассказал президент Ильхам Алиев на конференции, посвященной итогам первого года исполнения Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2019-2023 годах.

По словам президента, по качеству автомобильных дорог Азербайджан сегодня занимает 27-е место в мире, опережая многие развитые страны. Уверен, что в результате осуществления предстоящей работы мы продвинемся еще дальше.

"Важное место среди инфраструктурных проектов занимают и мелиоративные меры. Обеспечена подача воды примерно на 80 тысяч гектаров, пробурено более 300 субартезианских скважин. Этот процесс будет продолжаться и в нынешнем году.

Эти инфраструктурные проекты были реализованы за счет государственной инвестиционной программы. Это еще раз показывает, что создается прекрасная почва для устойчивого развития нашей страны. Вся эта работа, а также проведенные реформы, естественно, придали мощный импульс развитию сельского хозяйства. Сельскохозяйственное производство достигло рекордной отметки в сравнении с последними годами. То есть, темпы роста превысили 7 процентов, в частности, рост в растениеводстве составил более 10 процентов. Растет экспорт нашей сельскохозяйственной продукции. Внутренние потребности обеспечиваются за счет местной продукции, потому что все эти вопросы тесно взаимосвязаны", - сказал он.

"В прошлом году также были реализованы крупные проекты в транспортном секторе. Среди них хочу особо отметить прокладку пригородной железнодорожной линии в Баку. Мы на самом современном уровне восстановили железнодорожный транспорт, который в свое время называли "электричкой", завезли поезда, произведенные самой ведущей компанией. В поселках построены железнодорожные станции, и этот процесс будет продолжаться. В нынешнем году уже завершится основной этап прокладки пригородной железной дороги, то есть кольцо сомкнется. Вслед за этим планируется прокладка железной дороги в поселки, где ее пока нет. Одновременно ведутся восстановительные работы на железных дорогах, соединяющих нас с соседями, чтобы повысить скорость. Мы в значительной степени добились этого, в частности, в западном направлении. Идет подготовка к работам, которые будут проведены в северном и южном направлениях, и в этом году данный процесс пойдет еще быстрее", - подчеркнул президент.