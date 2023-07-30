Президент РФ: Тема газового хаба в Турции остается на повестке дня

Тема создания на турецкой территории газового хаба остается на повестке дня.

Тема создания на турецкой территории газового хаба остается на повестке дня.

Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Он подчеркнул, что проект предполагает не хранение огромных объемов газа, а создание электронной торговой площадки. "Я хочу, чтобы было понятно, это же не нефть и не нефтехранилище, это газ. И мы, и наши турецкие друзья это знают. Речь идет о создании электронной площадки торговой. Мы не собираемся там хранить газ в огромных количествах. Просто это удобное место для организации такой площадки электронных торгов, потому что Турция стала транзитной страной для Европы", - пояснил Путин.

Президент также подчеркнул, что роль Турции как транзитной страны имеет тенденцию к увеличению. "Потому что если там и дальше будут нарушать эти газовые коммуникации, то, конечно, все будут думать о том, как уходить и куда уходить для того, чтобы обеспечить безопасность", - пояснил глава государства.

В октябре 2022 года Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток". Турецкая сторона отмечала, что инфраструктурно у нее почти все готово для реализации проекта хаба, но необходимо вносить поправки в законодательство.