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Президент: Проект коридора "зеленой" энергии усилит как нашу энергетическую безопасность, так и энергетическую безопасность стран-партнеров

Президент: Проект коридора "зеленой" энергии усилит как нашу энергетическую безопасность, так и энергетическую безопасность стран-партнеров В энергетической сфере, кроме традиционных отраслей, сегодня нас объединяет проект коридора "зеленой" энергии. Мы, Грузия и Азербайджан – две братские страны, и здесь тесно сотрудничаем с европейскими странами.
Энергетика
8 октября 2023 г. 15:55
Президент: Проект коридора зеленой энергии усилит как нашу энергетическую безопасность, так и энергетическую безопасность стран-партнеров

В энергетической сфере, кроме традиционных отраслей, сегодня нас объединяет проект коридора "зеленой" энергии. Мы, Грузия и Азербайджан – две братские страны, и здесь тесно сотрудничаем с европейскими странами.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 октября в совместном с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявлении для прессы в Тбилиси.

Отметив, что технико-экономическое обоснование этого проекта будет готово в ближайшие месяцы, глава государства сказал: "После этого, уверен, мы можем приступить к конкретным делам. Предусматривается вложение крупных инвестиций. Таким образом, строительство коридора "зеленой" энергии, энергетического кабеля усилит как нашу энергетическую безопасность, так и энергетическую безопасность стран-партнеров".

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Версия на английском языке President: Green energy corridor project will strengthen energy security of both Azerbaijan and partner countries
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Yaşıl enerji dəhlizi layihəsi həm bizim, həm də tərəfdaş ölkələrin enerji təhlükəsizliyini gücləndirəcək"

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