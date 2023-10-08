Президент: Проект коридора "зеленой" энергии усилит как нашу энергетическую безопасность, так и энергетическую безопасность стран-партнеров

В энергетической сфере, кроме традиционных отраслей, сегодня нас объединяет проект коридора "зеленой" энергии. Мы, Грузия и Азербайджан – две братские страны, и здесь тесно сотрудничаем с европейскими странами.

В энергетической сфере, кроме традиционных отраслей, сегодня нас объединяет проект коридора "зеленой" энергии. Мы, Грузия и Азербайджан – две братские страны, и здесь тесно сотрудничаем с европейскими странами.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 октября в совместном с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявлении для прессы в Тбилиси.

Отметив, что технико-экономическое обоснование этого проекта будет готово в ближайшие месяцы, глава государства сказал: "После этого, уверен, мы можем приступить к конкретным делам. Предусматривается вложение крупных инвестиций. Таким образом, строительство коридора "зеленой" энергии, энергетического кабеля усилит как нашу энергетическую безопасность, так и энергетическую безопасность стран-партнеров".