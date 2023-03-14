О нас

Президент: Проект электроснабжения Сангачальского терминала соответствует нашей политике в области ВИЭ

Президент: Проект электроснабжения Сангачальского терминала соответствует нашей политике в области ВИЭ Что касается электроснабжения Сангачальского терминала, которое вы реализуете совместно с BP, могу сказать, что этот проект также берет свое начало из нашей политики в области возобновляемых источников энергии. Мы договорились с BP о том, что компания ста
Энергетика
14 марта 2023 г. 13:49
Президент: Проект электроснабжения Сангачальского терминала соответствует нашей политике в области ВИЭ

Что касается электроснабжения Сангачальского терминала, которое вы реализуете совместно с BP, могу сказать, что этот проект также берет свое начало из нашей политики в области возобновляемых источников энергии. Мы договорились с BP о том, что компания станет прямым иностранным инвестором строительства солнечной электростанции мощностью в 240 мегаватт в одном из освобожденных городов Карабаха - в Джебраиле.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

Подчеркнув, что производимая в рамках этого проекта энергия будет включена в энергосистему страны, глава государства отметил: "В то же время мы обеспечим Сангачальский терминал электричеством, и они уже перестанут использовать газ. И этот газ будет поступать в трубопровод и поставляться в Европу. Таким образом, ситуация будет выигрышной для всех вовлеченных сторон. Мы получаем солнечную электростанцию, вырабатывающую 240 МВт электроэнергии. Таким образом, на Сангачальском терминале BP больше не будет парниковых выбросов, и терминал станет более эффективным. А газ, который они используют, будет экспортироваться в Европу. Таким образом, это проект, который мы считаем очень важным с точки зрения энергоэффективности".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Səngəçal terminalına elektrik enerjisinin verilməsi bərpaolunan enerji siyasətimizdən qaynaqlanır"

Другие новости из категории

Президент: Зеленая энергия из Азербайджана скоро будет иметь не меньшую важность, чем природный газ
Президент: "Зеленая" энергия из Азербайджана скоро будет иметь не меньшую важность, чем природный газ
14 марта 2023 г. 13:23
Президент: Спрос на поставки электроэнергии из Азербайджана в Европу будет расти
Президент: Спрос на поставки электроэнергии из Азербайджана в Европу будет расти
14 марта 2023 г. 13:15
Добыча сланцевой нефти в США в апреле может достичь максимума с декабря 2019 года
Добыча сланцевой нефти в США в апреле может достичь максимума с декабря 2019 года
14 марта 2023 г. 11:12
Азербайджанская нефть подешевела на 1%
Азербайджанская нефть подешевела на 1%
14 марта 2023 г. 10:35
Мировые цены на нефть снизились на 1%
Мировые цены на нефть снизились на 1%
14 марта 2023 г. 09:08
США одобрили проект по бурению нефтяных скважин на Аляске
США одобрили проект по бурению нефтяных скважин на Аляске
14 марта 2023 г. 05:50
Президент: Мы работаем над обеспечением необходимых пропускных способностей для экспорта энергии
Президент: Мы работаем над обеспечением необходимых пропускных способностей для экспорта энергии
14 марта 2023 г. 02:34
Президент: Мы очень много работали над тем, чтобы направить средства от продажи энергоносителей на транспортную инфраструктуру
Президент: Мы очень много работали над тем, чтобы направить средства от продажи энергоносителей на транспортную инфраструктуру
14 марта 2023 г. 00:57
Президент Ильхам Алиев: У нас уже достаточно диверсифицированная география поставок газа
Президент Ильхам Алиев: У нас уже достаточно диверсифицированная география поставок газа
14 марта 2023 г. 00:21
Президент Азербайджана: В связи с растущим спросом в Европе на природный газ мы планируем расширить пропускную способность нашего трубопровода
Президент Азербайджана: В связи с растущим спросом в Европе на природный газ мы планируем расширить пропускную способность нашего трубопровода
14 марта 2023 г. 00:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi