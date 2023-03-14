Президент: Проект электроснабжения Сангачальского терминала соответствует нашей политике в области ВИЭ

Что касается электроснабжения Сангачальского терминала, которое вы реализуете совместно с BP, могу сказать, что этот проект также берет свое начало из нашей политики в области возобновляемых источников энергии. Мы договорились с BP о том, что компания ста

Что касается электроснабжения Сангачальского терминала, которое вы реализуете совместно с BP, могу сказать, что этот проект также берет свое начало из нашей политики в области возобновляемых источников энергии. Мы договорились с BP о том, что компания станет прямым иностранным инвестором строительства солнечной электростанции мощностью в 240 мегаватт в одном из освобожденных городов Карабаха - в Джебраиле.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

Подчеркнув, что производимая в рамках этого проекта энергия будет включена в энергосистему страны, глава государства отметил: "В то же время мы обеспечим Сангачальский терминал электричеством, и они уже перестанут использовать газ. И этот газ будет поступать в трубопровод и поставляться в Европу. Таким образом, ситуация будет выигрышной для всех вовлеченных сторон. Мы получаем солнечную электростанцию, вырабатывающую 240 МВт электроэнергии. Таким образом, на Сангачальском терминале BP больше не будет парниковых выбросов, и терминал станет более эффективным. А газ, который они используют, будет экспортироваться в Европу. Таким образом, это проект, который мы считаем очень важным с точки зрения энергоэффективности".