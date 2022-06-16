Президент: Потребность в азербайджанских энергоресурсах растет

Потребность в азербайджанских энергоресурсах растет.

Потребность в азербайджанских энергоресурсах растет.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии IX Глобального Бакинского форума.

Глава государства напомнил, что в феврале в Баку состоялось ежегодное заседание Консультативного совета ЮГК, в ходе которого обсуждались будущие шаги и планы.

"Однако ситуация в Европе резко изменилась, потребность в азербайджанских энергоресурсах возросла, и мы делаем все возможное чтобы удовлетворить растущий спрос. За последние пару месяцев мы получили запросы от множества европейских стран касательно увеличения поставок. Это непросто, поскольку сначала мы должны произвести необходимые объемы...Сейчас мы работаем с Еврокомиссией по этому вопросу", - заявил президент Ильхам Алиев.