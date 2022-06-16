О нас

Президент: Потребность в азербайджанских энергоресурсах растет

Президент: Потребность в азербайджанских энергоресурсах растет Потребность в азербайджанских энергоресурсах растет.
Энергетика
16 июня 2022 г. 11:13
Президент: Потребность в азербайджанских энергоресурсах растет

Потребность в азербайджанских энергоресурсах растет.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии IX Глобального Бакинского форума.

Глава государства напомнил, что в феврале в Баку состоялось ежегодное заседание Консультативного совета ЮГК, в ходе которого обсуждались будущие шаги и планы.

"Однако ситуация в Европе резко изменилась, потребность в азербайджанских энергоресурсах возросла, и мы делаем все возможное чтобы удовлетворить растущий спрос. За последние пару месяцев мы получили запросы от множества европейских стран касательно увеличения поставок. Это непросто, поскольку сначала мы должны произвести необходимые объемы...Сейчас мы работаем с Еврокомиссией по этому вопросу", - заявил президент Ильхам Алиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Prezident: “Azərbaycanın enerji ehtiyatlarına tələbat artmaqdadır”

Самое важное

Шушинская декларация - пример международного сотрудничества - КОММЕНТАРИЙ
Шушинская декларация - пример международного сотрудничества - КОММЕНТАРИЙ
15 июня 2022 г. 12:26
Президент Ильхам Алиев принял членов национальной команды, ставшей победителем ЧЕ по мини-футболу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял членов национальной команды, ставшей победителем ЧЕ по мини-футболу
14 июня 2022 г. 19:20
Обсуждено государственно-частное партнерство по инновациям в Азербайджане
Обсуждено государственно-частное партнерство по инновациям в Азербайджане
14 июня 2022 г. 09:30
Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с Последним звонком
Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с "Последним звонком"
13 июня 2022 г. 11:11
Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
ФотоПостоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
11 июня 2022 г. 21:08
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
11 июня 2022 г. 12:43
Председатель ГФСЗ: Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов повышена до 500 манатов
Председатель ГФСЗ: Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов повышена до 500 манатов
11 июня 2022 г. 12:06
14 июня в школах Азербайджана пройдет Последний звонок
14 июня в школах Азербайджана пройдет "Последний звонок"
9 июня 2022 г. 13:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi