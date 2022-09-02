Президент Алиев: Потенциал ВИЭ в азербайджанском секторе Каспия – 157 гВт

"Третий этап энергетической стратегии Азербайджана – инвестирование в возобновляемые источники энергии. Мы начали этот процесс несколько лет назад".

"Третий этап энергетической стратегии Азербайджана – инвестирование в возобновляемые источники энергии. Мы начали этот процесс несколько лет назад".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе выступления на тему “Роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности” на 48-м Международном форуме, проходящем в итальянском городе Черноббио.

"Мы уже оценили потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане. Так, только в азербайджанском секторе Каспия подтвержденный потенциал составляет 157 гигаватт", - отметил президент.