Президент: Подписанный сегодня меморандум позволит Азербайджану поставлять больше газа в Европу

Подписанный сегодня меморандум позволит Азербайджану поставлять больше газа в Европу.

Подписанный сегодня меморандум позволит Азербайджану поставлять больше газа в Европу.

Как передает командированный в Софию корреспондент Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на подписании меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии Bulgartransgaz, Румынии Трансгаз, Венгрии FGSZ, Словакии Eustream и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

"Азербайджан - важный и проверенный партнер Европы, но не только в сфере энергетики, но и других сферах", - заявил глава государства.