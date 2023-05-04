Президент ознакомился с ходом строительных работ на гидроэлектростанции "Сарыгышлаг" в Зангилане

4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ на гидроэлектростанции "Сарыгышлаг" ОАО "Азерэнержи" в Зангиланском районе.

4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ на гидроэлектростанции "Сарыгышлаг" ОАО "Азерэнержи" в Зангиланском районе.

Как сообщает Report, президент Открытого акционерного общества "Азерэнержи" Баба Рзаев проинформировал главу государства о проделанной на станции работе.

Было отмечено, что установленная мощность станции, расположенной на реке Охчучай – левом притоке Араза, составляет 10,5 мегаватт. На гидроэлектростанции будет производиться в среднем 26,7 миллиона киловатт-часов электроэнергии в год.

Было сообщено, что завершились строительство нового здания станции, работы по ограждению вдоль периметра. Выполняются работы, связанные с машинным залом, агрегатами, генераторами, панелями управления, установкой компьютеров дистанционного управления на панелях релейной защиты, автоматики и управления. Кроме того, продолжаются работы по прокладке деривационной трубы, предназначенной для подачи воды, вытекающей с малой гидроэлектростанции "Сайыфлы", на ГЭС "Сарыгышлаг". Расстояние между станцией и водоприемником гидроэлектростанции деривационного типа составляет 5239 метров. Продолжаются работы для подачи без всяких потерь воды, проходящей через турбины ГЭС "Сарыгышлаг", на МГЭС "Зангилан".

На станции планируются также строительство 110-киловольтной открытой распределительной установки, интеграция производимой электроэнергии в энергосистему и установка автоматизированной системы управления. На ГЭС "Сарыгышлаг", производящей в соответствии с концепцией зеленой энергетической зоны экологически чистую энергию, ежегодно будет вырабатываться 33,2 миллиона киловатт-часов электроэнергии.

Глава государства также был проинформирован о гидроэлектростанциях, строящихся в Зангиланском, Лачинском и Кяльбаджарском районах.

Было отмечено, что в настоящее время "Азерэнержи" ведет строительство в 7 местах Зангиланского и Лачинского районов гидроэлектростанций общей мощностью 70,5 мегаватт. Мощность каждой из строящихся на территории Зангиланского района, на реке Охчучай гидроэлектростанций "Сайыфлы", "Сарыгышлаг", "Зангилан" и "Джахангирбейли" составит 10,5, а их суммарная мощность – 42 мегаватта. А станции "Агбулаг" мощностью 14,25 мегаватта, "Мишни" мощностью 8,25 мегаватта и "Алхаслы" мощностью 6 мегаватт в Лачинском районе реконструируются.

Каждую из этих станций, которые в соответствии с концепцией зеленой энергетической зоны будут производить экологически чистую энергию, можно будет не только подключать и отключать в цифровом порядке, осуществлять интеллектуальное управление, оперативный мониторинг и анализ, но и контролировать из Баку и других мест. На гидроэлектростанциях планируется производить ежегодно в целом 230 миллионов киловатт-часов экологически чистой зеленой гидроэнергии.

Кроме того, было сообщено, что в настоящее время в Лачинском и Кяльбаджарском районах еще в 9 местах начинается строительство гидроэлектростанций общей мощностью 76,8 мегаватта. Гидроэлектростанции "Мирик", "Гарагышлаг", "Агбулаг", "Забух" на территории Лачинского района и "Зар" в Кяльбаджаре будут полностью реконструированы. В то же время на основе нового проекта будут построены малые гидроэлектростанции "Надирханлы", "Юхары Венг", "Ашагы Венг" на территории Кяльбаджарского района и "Тоганалы" в освобожденном от оккупации нижнем направлении Муров дага.

Отметим, что на сегодняшний день "Азерэнержи" реконструировал в 11 местах малые гидроэлектростанции общей мощностью 53,6 мегаватт. Из них 5 станций общей мощностью 27 мегаватт в Кяльбаджарском районе приведены в готовое для открытия состояние.

Таким образом, общее количество гидроэлектростанций, построенных на освобожденных от оккупации территориях после Великой Победы, будет доведено до 25, что позволит производить около 200 мегаватт экологически чистой зеленой гидроэнергии.