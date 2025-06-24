О нас

Президент: Открытие электростанции "8 Ноября" значительно усилит энергетический потенциал нашей страны

Президент: Открытие электростанции "8 Ноября" значительно усилит энергетический потенциал нашей страны Открытие электростанции "8 Ноября" значительно усилит энергетический потенциал нашей страны.
Энергетика
24 июня 2025 г. 09:36
Президент: Открытие электростанции 8 Ноября значительно усилит энергетический потенциал нашей страны

Открытие электростанции "8 Ноября" – это прекрасное событие, которое значительно усилит энергетический потенциал нашей страны.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия электростанции "8 Ноября" в Мингячевире.

"В целом создание этой станции и завершение всех работ в короткие сроки демонстрируют мощь, потенциал нашей страны, опыт и профессионализм наших энергетиков. Сегодня электростанция "8 Ноября" является крупнейшей электростанцией нашей страны", - отметил глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Ilham Aliyev: The inauguration of '8 November' Power Plant will significantly strengthen our country’s energy potential
Версия на азербайджанском языке Prezident: “8 Noyabr” Elektrik Stansiyasının açılışı ölkəmizin enerji potensialını böyük dərəcədə gücləndirəcək

Самое важное

Президент: И Италия, и Китай – стратегические партнеры Азербайджана
Президент: И Италия, и Китай – стратегические партнеры Азербайджана
24 июня 2025 г. 09:57
ГЭЦ: В III группе проходные баллы по некоторым специальностям могут повыситься
ГЭЦ: В III группе проходные баллы по некоторым специальностям могут повыситься
18 июня 2025 г. 10:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi