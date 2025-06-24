Президент: Открытие электростанции "8 Ноября" значительно усилит энергетический потенциал нашей страны

Открытие электростанции "8 Ноября" значительно усилит энергетический потенциал нашей страны.

Открытие электростанции "8 Ноября" – это прекрасное событие, которое значительно усилит энергетический потенциал нашей страны.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия электростанции "8 Ноября" в Мингячевире.

"В целом создание этой станции и завершение всех работ в короткие сроки демонстрируют мощь, потенциал нашей страны, опыт и профессионализм наших энергетиков. Сегодня электростанция "8 Ноября" является крупнейшей электростанцией нашей страны", - отметил глава государства.