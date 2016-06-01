Президент: Несмотря на резкое снижение цен на нефть, все крупные проекты с участием Азербайджана будут своевременно реализованы

Азербайджанский газ в 2018 году будет транспортирован в Турцию, а 2020 – в Европу

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "Несмотря на резкое снижение цен на нефть на мировых рынках, все крупные проекты, участником и исполнителем которых является Азербайджан, в том числе проект "Южный газовый коридор", будут своевременно реализованы по утвержденному графику, и азербайджанский газ в 2018 году будет транспортирован в Турцию, а 2020 – в Европу".

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном участникам 12-ой Международной выставки "Нефть и газ Каспия 2016".

В письме говорится: "За период, прошедший с организации выставки, проведенной впервые по инициативе великого лидера Гейдара Алиева и ставшей традиционным мероприятием в области нефтегазовой промышленности, независимый Азербайджан достиг существенного прогресса в развитии энергетического сектора. Сегодня энергетические ресурсы нашей страны имеют большое значение в развитии мировой экономики, а также обеспечении энергетической безопасности Европы.

С чувством гордости можем сказать, что Азербайджан достойно справился со всеми поставленными задачами. Наглядный тому пример - разработка нефтяного месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" и газового месторождения "Шахдениз", нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, каждый из которых является гигантским энергетическим проектом. Азербайджан еще раз продемонстрировал свою лидерскую позицию и в реализации успешно осуществляемого в настоящее время проекта "Южный газовый коридор".

Маршрут газа, который будет поставляться из Каспийского бассейна в Европу, давно являлся темой обсуждения. Подписание в 2012 году именно по нашей инициативе договора между Турцией и Азербайджаном по проекту газопровода TANAP значительно ускорило последующие процессы. В итоге Трансадриатический газопровод был выбран основным экспортным маршрутом в Европу, была начата реализация проекта "Южный газовый коридор" и дан старт проекту "Шахдениз-2".

Работа, связанная с TANAP, ТАР и другими проектами, входящими в этот мегапроект, непрерывно продолжается.

Верю, что ваша выставка и конференция создадут основу для дальнейшего углубления сотрудничества как на глобальном, так и региональном уровне, внесут вклад в процессы, идущие в энергетической сфере в мировом масштабе. Желаю всем вам успехов в дальнейшей деятельности, мира и благополучия вашим странам".