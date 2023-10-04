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Президент НАНА: Хошбахт Юсифзаде сыграл большую роль в открытии более 20 месторождений на Каспии

Президент НАНА: Хошбахт Юсифзаде сыграл большую роль в открытии более 20 месторождений на Каспии Хошбахт Юсифзаде сыграл большую роль в открытии более 20 нефтегазовых месторождений в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Энергетика
4 октября 2023 г. 14:08
Президент НАНА: Хошбахт Юсифзаде сыграл большую роль в открытии более 20 месторождений на Каспии

Хошбахт Юсифзаде сыграл большую роль в открытии более 20 нефтегазовых месторождений в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Иса Габиббейли на церемонии прощания с академиком Хошбахтом Юсифзаде.

По его словам, велика заслуга Хошбахта Юсифзаде в открытии хорошо известных всем нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", "Абшерон", "Умид" и пр.

Президент НАНА отметил, что Х.Юсифзаде внес большой вклад в развитие науки о нефтяной промышленности: "Он - один из немногих людей, именем которого при жизни назван танкер, его имя присвоено средней школе №112".

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Версия на английском языке ANAS president: Khoshbakht Yusifzadeh played big role in discovery of over 20 fields in Caspian Sea
Версия на азербайджанском языке AMEA prezidenti: "Xoşbəxt Yusifzadə Xəzərdə 20-dən çox yatağın kəşf edilməsində böyük rol oynayıb"

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