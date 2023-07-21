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Президент: Надеюсь, что до конца года покупателями азербайджанского газа станут еще две европейские страны

Президент: Надеюсь, что до конца года покупателями азербайджанского газа станут еще две европейские страны Проект "Южный газовый коридор" уже успешно реализован, и за два года Азербайджан стал важным поставщиком газа в Европу.
Энергетика
21 июля 2023 г. 18:34
Президент: Надеюсь, что до конца года покупателями азербайджанского газа станут еще две европейские страны

Проект "Южный газовый коридор" уже успешно реализован, и за два года Азербайджан стал важным поставщиком газа в Европу.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Напомнив, что председатель Еврокомиссии назвал Азербайджан надежным партнером, а еврокомиссар по энергетике назвал нашу страну общеевропейским поставщиком газа, глава государства отметил: "Безусловно, география поставок нашего газа в Европу расширяется. Надеюсь, что до конца года покупателями азербайджанского газа станут еще две европейские страны".

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Версия на английском языке President: Hopefully, by the end of this year, two more countries, two more European countries will be recipients of Azerbaijani gas
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Ümidvaram ki, ilin sonuna qədər daha iki Avropa ölkəsi Azərbaycan qazının alıcısına çevriləcək"

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