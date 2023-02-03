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Президент: На I заседании Консультативного совета по зеленой энергетике нужно решить концептуальные вопросы

Президент: На I заседании Консультативного совета по зеленой энергетике нужно решить концептуальные вопросы На первом заседании Консультативного совета по зеленой энергетике необходимо решить концептуальные вопросы.
Энергетика
3 февраля 2023 г. 13:31
Президент: На I заседании Консультативного совета по зеленой энергетике нужно решить концептуальные вопросы

На первом заседании Консультативного совета по зеленой энергетике необходимо решить концептуальные вопросы.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

"Сегодня мы, конечно, ждем первого Консультативного совета по зеленой энергетике. Пока что команда относительно небольшая и включает всего четыре страны. Но потенциал для увеличения числа участников имеется, так как мы считаем, что не только правительства, но и компании будут заинтересованы в участии в этой важной инициативе. На первом заседании Консультативного совета надо будет решить концептуальные вопросы: Как мы будем формировать нашу деятельность? Какова будет ответственность каждой страны? Как могут быть вовлечены частные компании? Будет ли это консорциум компаний или каждая страна будет выполнять свою часть работы на своей суверенной территории?", - подчеркнул глава государства.

По его словам, все эти вопросы необходимо рассмотреть и согласовать. "Потому что речь идет не только о производстве возобновляемых источников энергии на шельфовых и береговых месторождениях Азербайджана, а также о строительстве новой линии электропередачи до нашей границы с Грузией, но и о прокладке электрокабеля по дну Черного моря", - добавил президент Азербайджана.

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