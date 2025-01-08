Президент: Мы ведем переговоры с рядом европейских стран, которые расположены вблизи тех, кто уже получает наш газ

Мы уже ведем переговоры с рядом других европейских стран, которые расположены вблизи тех, кто уже получает наш газ. Думаю, это возможно в ближайшие годы.

Мы уже ведем переговоры с рядом других европейских стран, которые расположены вблизи тех, кто уже получает наш газ. Думаю, это возможно в ближайшие годы.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

"С 2022 года по сей день происходят коренные изменения. Потому что в то время мы поставляли газ только в Грузию, Турцию, Грецию и Италию — и все. А затем мы добавили Болгарию, Венгрию, Румынию, Сербию, Северную Македонию, Словакию, Хорватию и Венгрию. Все это произошло за относительно короткий период времени. Так что у нас есть ресурсы, потому что наши подтвержденные запасы растут ", - сказал президент.

Глава государства заявил, что сейчас основной вопрос - как добраться до новых получателей газа:

" Для этого должны быть дополнительные инвестиции в Европе с целью расширения существующих интерконнекторов или, возможно, строительства новых. Но даже сейчас, с поставками трубопроводного газа в 12 стран, Азербайджан, я думаю, является одной из ведущих стран в мире с такой широкой географией поставок, а в Европе - также одной из ведущих стран в плане распространения. Потому что география так же важна, как и объем. Ведь для некоторых стран даже 1 миллиард кубометров имеет огромное значение. Поэтому мы относимся к нашим обязательствам с высокой степенью ответственности ".