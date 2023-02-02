Президент: Мы успешно реализовали проект ТАР и стали надежным энергетическим партнером для Европейского Союза

Мы уже два года назад успешно реализовали проект ТАР, являющийся заключительным сегментом Южного газового коридора, и стали надежным энергетическим партнером для Европейского Союза. Это отмечают лица, руководящие Европейским Союзом. Это еще раз подтверждает Меморандум о стратегическом партнерстве по природному газу, подписанный в прошлом году в Баку между Европейским Союзом и Азербайджаном.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в расширенном составе.
"Наш уважаемый гость (президент Румынии – ред.) примет участие в церемонии открытия Консультативного совета Южного газового коридора, которое состоится завтра в Азербайджане. Участие президента Йоханниса в открытии свидетельствует о большом значении этого мероприятия", - подчеркнул глава государства.