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Президент: Мы успешно реализовали проект ТАР и стали надежным энергетическим партнером для Европейского Союза

Президент: Мы успешно реализовали проект ТАР и стали надежным энергетическим партнером для Европейского Союза Мы уже два года назад успешно реализовали проект ТАР, являющийся заключительным сегментом Южного газового коридора, и стали надежным энергетическим партнером для Европейского Союза. Это отмечают лица, руководящие Европейским Союзом. Это еще раз подтвержда
Энергетика
2 февраля 2023 г. 21:38
Президент: Мы успешно реализовали проект ТАР и стали надежным энергетическим партнером для Европейского Союза

Мы уже два года назад успешно реализовали проект ТАР, являющийся заключительным сегментом Южного газового коридора, и стали надежным энергетическим партнером для Европейского Союза. Это отмечают лица, руководящие Европейским Союзом. Это еще раз подтверждает Меморандум о стратегическом партнерстве по природному газу, подписанный в прошлом году в Баку между Европейским Союзом и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в расширенном составе.

"Наш уважаемый гость (президент Румынии – ред.) примет участие в церемонии открытия Консультативного совета Южного газового коридора, которое состоится завтра в Азербайджане. Участие президента Йоханниса в открытии свидетельствует о большом значении этого мероприятия", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "TAP layihəsini uğurla icra etdik və Avropa İttifaqı üçün etibarlı enerji tərəfdaşına çevrildik"

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