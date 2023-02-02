Президент: Мы успешно реализовали проект ТАР и стали надежным энергетическим партнером для Европейского Союза

Мы уже два года назад успешно реализовали проект ТАР, являющийся заключительным сегментом Южного газового коридора, и стали надежным энергетическим партнером для Европейского Союза. Это отмечают лица, руководящие Европейским Союзом. Это еще раз подтвержда

Мы уже два года назад успешно реализовали проект ТАР, являющийся заключительным сегментом Южного газового коридора, и стали надежным энергетическим партнером для Европейского Союза. Это отмечают лица, руководящие Европейским Союзом. Это еще раз подтверждает Меморандум о стратегическом партнерстве по природному газу, подписанный в прошлом году в Баку между Европейским Союзом и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в расширенном составе.

"Наш уважаемый гость (президент Румынии – ред.) примет участие в церемонии открытия Консультативного совета Южного газового коридора, которое состоится завтра в Азербайджане. Участие президента Йоханниса в открытии свидетельствует о большом значении этого мероприятия", - подчеркнул глава государства.