Президент Молдовы: Готовы выплатить "Газпрому" лишь $9 млн долга из $700 млн

Молдова готова вернуть российской компании "Газпром" только 9 млн долларов из более 700 млн долларов долга.

Молдова готова вернуть российской компании "Газпром" только 9 млн долларов из более 700 млн долларов долга.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила президент Молдовы Майя Санду в эфире телеканала Vocea Basarabiei.

"Это проблема "Газпрома", что они не признали [аудита долга]. У нас есть доказательства, аудит проведен известными компаниями в этой области. "Молдовагаз" может заплатить "Газпрому" 9 млн долларов, а не 700 млн долларов с чем-то млн", - сказала она.

Одними из главных условий, на которых руководство "Газпрома" согласилось в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдову на следующие пять лет, было погашение долга за топливо и своевременные платежи. Тогда официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что долг Молдовы составлял 433 млн долларов, но с учетом просрочки платежей общая сумма достигала 709 млн долларов.