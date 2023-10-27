О нас

Президент Молдовы: Готовы выплатить "Газпрому" лишь $9 млн долга из $700 млн

Президент Молдовы: Готовы выплатить "Газпрому" лишь $9 млн долга из $700 млн Молдова готова вернуть российской компании "Газпром" только 9 млн долларов из более 700 млн долларов долга.
Энергетика
27 октября 2023 г. 11:06
Президент Молдовы: Готовы выплатить Газпрому лишь $9 млн долга из $700 млн

Молдова готова вернуть российской компании "Газпром" только 9 млн долларов из более 700 млн долларов долга.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила президент Молдовы Майя Санду в эфире телеканала Vocea Basarabiei.

"Это проблема "Газпрома", что они не признали [аудита долга]. У нас есть доказательства, аудит проведен известными компаниями в этой области. "Молдовагаз" может заплатить "Газпрому" 9 млн долларов, а не 700 млн долларов с чем-то млн", - сказала она.

Одними из главных условий, на которых руководство "Газпрома" согласилось в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдову на следующие пять лет, было погашение долга за топливо и своевременные платежи. Тогда официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что долг Молдовы составлял 433 млн долларов, но с учетом просрочки платежей общая сумма достигала 709 млн долларов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Moldova ready to pay Gazprom only $9M of $700M debt

Экслюзивные новости

Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
27 октября 2023 г. 13:55
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
25 октября 2023 г. 14:44
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
25 октября 2023 г. 13:35
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
25 октября 2023 г. 11:07
Политолог: Антиазербайджанские заявления ЕС - результат усилий армянской диаспоры
Политолог: Антиазербайджанские заявления ЕС - результат усилий армянской диаспоры
24 октября 2023 г. 11:35
Казахский политолог: Cредний коридор придал новый импульс отношениям Азербайджана и Казахстана
Казахский политолог: Cредний коридор придал новый импульс отношениям Азербайджана и Казахстана
24 октября 2023 г. 11:25
Генпрокурор: Изучаются пути совместной борьбы с преступностью в регионе
Генпрокурор: Изучаются пути совместной борьбы с преступностью в регионе
23 октября 2023 г. 20:47
Кямран Алиев: Поиски пропавших без вести расширены после антитеррористических мероприятий
Кямран Алиев: Поиски пропавших без вести расширены после антитеррористических мероприятий
23 октября 2023 г. 20:25
Генпрокурор: Ни одно преступление карабахских сепаратистов не останется безнаказанным
Генпрокурор: Ни одно преступление карабахских сепаратистов не останется безнаказанным
23 октября 2023 г. 19:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi