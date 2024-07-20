Президент: Многие аспекты, связанные с зеленой энергией, заставляют людей и тех, кто принимает решения, задуматься

Сегодня газовый фактор является главным фактором энергетической безопасности.
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"Я не исключаю того, что, возможно, настанет день, когда нам будут выражать претензии и в связи с зеленой энергией, поскольку сейчас выявляется много аспектов, связанных с зеленой энергией, которые заставляют людей и тех, кто принимает решения, задуматься. То есть как будет происходить утилизация этих изделий? Какая судьба ждет батареи, аккумуляторы? То есть уже сейчас под это закладывают мину, чтобы в нужное время кого-то сделать виноватым", – подчеркнул глава государства.