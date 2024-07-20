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Президент: Многие аспекты, связанные с зеленой энергией, заставляют людей и тех, кто принимает решения, задуматься

Президент: Многие аспекты, связанные с зеленой энергией, заставляют людей и тех, кто принимает решения, задуматься Сегодня газовый фактор является главным фактором энергетической безопасности.
Энергетика
20 июля 2024 г. 20:39
Президент: Многие аспекты, связанные с зеленой энергией, заставляют людей и тех, кто принимает решения, задуматься

Сегодня газовый фактор является главным фактором энергетической безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".

"Я не исключаю того, что, возможно, настанет день, когда нам будут выражать претензии и в связи с зеленой энергией, поскольку сейчас выявляется много аспектов, связанных с зеленой энергией, которые заставляют людей и тех, кто принимает решения, задуматься. То есть как будет происходить утилизация этих изделий? Какая судьба ждет батареи, аккумуляторы? То есть уже сейчас под это закладывают мину, чтобы в нужное время кого-то сделать виноватым", – подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Yaşıl enerji ilə bağlı bir çox məqamlar insanları və qərar qəbul edənləri düşünməyə vadar edir

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